Un rassemblement prévu dimanche au Trocadéro, six mois après les attaques du Hamas en Israël

Dimanche 7 avril marque les six mois des attaques terroristes du Hamas en Israël. Un rassemblement est organisé pour l'occasion à Paris, au Trocadéro.

"Tous unis contre le terrorisme islamiste, pour la libération des otages." C'est sous ces mots d'ordre qu'un rassemblement de plusieurs collectifs, soutenu par le CRIF, est prévu dimanche 7 avril à Paris, sur l'esplanade du Trocadéro. "Ce dimanche, ça fera 6 mois. 6 mois que le terrorisme islamiste a grand ouvert les portes de la terreur en Israël. 6 mois que plus de 1200 personnes ont été assassinées, mutilées, violées, décapitées. 6 mois que plus de 240 personnes ont été prises en otages. Il en reste 134", explique le collectif 7 octobre.

Un rassemblement prévu à Trocadéro, à Paris, pour rendre hommages aux otages encore détenus par le Hamas - DR

Une guerre sans relâche depuis six mois

L'objectif est donc de se souvenir, six mois plus tard, du 7 octobre 2023 et des attaques terroristes conduites par le Hamas dans le sud d'Israël ayant coûté la vie au moins à 1160 personnes. Mais aussi de rendre hommage aux otages morts et aux 130 personnes présumées encore détenues à Gaza. Parmi elles, 30 seraient mortes, d'après l'armée israélienne. Ce samedi 6 avril, le corps sans vie d'un otage a été récupéré par Tsahal.

Ces attaques terroristes ont déclenché la riposte de l'armée israélienne, qui bombarde la bande de Gaza sans relâche depuis six mois, visant des lieux censés être occupés par le Hamas et de nombreuses infrastructures civiles, comme des hôpitaux. Depuis, 33.137 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, selon un bilan fourni par le ministère de la Santé du Hamas et ne pouvant être vérifié par des sources indépendantes.