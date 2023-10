"Vers une guerre longue et difficile", Internet de retour à Gaza…. Le point sur la situation au Proche-Orient

Fin de blackout pour les Gazaouis. Après plus de 36h de blackout, l'accès à Internet commence à se rétablir à Gaza ce dimanche matin, d'après l'organisme de surveillance Netblock et Palestine Telecommunications. Samedi, les ONG ont partagé leur inquiétude sur la coupure des communications avec leurs équipes sur le terrain et les établissements de santé. Human Rights Watch a dit redouter que la coupure des communications puisse "servir de couverture à des atrocités de masse et contribuer à l'impunité des violations des droits humains".

Les avertissements de Netanyahu. Malgré les appels de la communauté internationale à une trêve humanitaire, le gouvernement israélien reste sourd. Samedi soir face à la presse, Benyamin Netanyahou a averti que "la guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile" et réaffirmé l’objectif de "l'anéantissement des capacités militaires du Hamas". "Nous avons tué beaucoup de terroristes, détruit beaucoup de bases, mais la guerre dans la bande de Gaza sera difficile et longue et nous y sommes prêts", a martelé le Premier ministre.