Wagner pourrait livrer un système de défense anti-aérienne au Hezbollah ou à l'Iran

Wagner pourrait faire son entrée dans le conflit au Proche-Orient. Selon un porte-parole de la Maison Blanche, le groupe russe se prépare à envoyer un système de défense anti-aérienne dans la région. Celui-ci pourrait être livré au Hezbollah libanais ou à l'Iran.

Wagner prêt à entrer dans la danse ? Sur demande des autorités russes, l'organisation paramilitaire "se prépare à livrer un système de défense anti-aérienne" au Proche-Orient, selon une déclaration du porte-parole de la Maison Blanche ce mardi 21 novembre. Le destinataire pourrait être le Hezbollah libanais ou directement l'Iran, qui fournit des drones kamikazes Shahed à Moscou depuis le début de son invasion en Ukraine. Face à cette information, le Pentagone s'est dit prêt "à utiliser notre régime de sanctions antiterroristes contre des individus ou des entités russes", a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

En contrepartie, l'Iran "pourrait se préparer à franchir un pas supplémentaire" dans son assistance militaire à la Russie, précisé le porte-parole. En plus des drones et autres équipements que, selon Washington, il fournit déjà à l'armée russe, "l'Iran envisage de livrer des missiles balistiques que la Russie pourrait utiliser en Ukraine". Une mise en garde qui s'ajoute aux nombreux avertissements lancés par Washington sur l'approfondissement des relations militaires entre Moscou et Téhéran. Cette coopération "est évidemment néfaste pour l'Ukraine, pour les voisins de l'Iran et pour l'ordre international", a estimé John Kirby.