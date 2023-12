Gaza sous les bombes, Israël "accentue la pression" sur le Hamas… Le point sur la situation au Proche-Orient

D'intenses combats sont en cours entre Tsahal et le Hamas, dimanche 10 décembre, dans le sud de la bande de Gaza, bombardée violemment par l'armée israélienne. Le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, a confirmé, la veille, la poursuite de la "juste guerre" menée dans l'enclave palestinienne pour "éliminer" le mouvement islamiste. Voici les principales informations de ces dernières 24 heures.

Tsahal "accentue la pression" sur le Hamas. L'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien se livrent, dimanche 10 décembre, à d'intenses combats dans le sud de Gaza. Tôt dans la journée, l'aviation de Tel-Aviv a mené des "raids aériens très violents" près de Khan Younès, et sur la route entre cette ville et celle de Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, a indiqué l'administration du Hamas. Tsahal a d'ailleurs confirmé avoir "intensifié" ses opérations dans ces secteurs. "Nous devons accentuer la pression", a lancé son chef d'état-major, Herzi Halevi, faisant état d'un nombre croissant d'ennemis "tués".

"Plus de 7000 terroristes" ont été tués dans l'enclave palestinienne, d'après le conseiller national pour la sécurité, Tzachi Hanegbi. Les troupes israéliennes ont en revanche annoncé sur X (ex-Twitter) la mort de cinq de leurs soldats.

La "juste guerre" se "poursuivra". Au lendemain du véto de Washington à une résolution de l'ONU réclamant un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a salué, samedi 9 décembre, "la position adéquate adoptée par les États-Unis". "Les autres pays doivent comprendre qu'on ne peut d'un côté soutenir l'élimination du Hamas et de l'autre, appeler à la fin de la guerre, ce qui empêcherait d'éliminer le Hamas", a-t-il expliqué. La "juste guerre" pour "éliminer" le mouvement islamiste "va se poursuivre", a conclu le dirigeant de l'État hébreu.

L'embrasement du conflit plane

Les Gazaouis confrontés à la guerre… et aux maladies. Une grande partie des 1,9 million habitants de Gaza, qui ont fui les combats et les bombes, se retrouvent acculés à Rafah, transformé en vaste camp de réfugiés. Des maladies se propagent en raison de la surpopulation et des mauvaises conditions sanitaires au sein des abris de l'agence de l'ONU dédiée aux réfugiés (UNRWA). "Près d'un million d'enfants ont été déplacés de force et sont poussés de plus en plus vers le sud, dans des zones minuscules, surpeuplées, sans eau, sans nourriture et sans protection", a dénoncé la directrice de l'Unicef pour le Moyen-Orient, Adele Khodr. "Les restrictions liées à l'acheminement d'une aide vitale (...) sont une peine de mort supplémentaire pour les enfants."

Le spectre d'une régionalisation du conflit plane. Les tensions hors de la bande de Gaza font toujours craindre un élargissement du conflit. La frégate multi-missions française, Languedoc, a intercepté, dans la nuit de samedi à dimanche, deux drones qui se dirigeaient vers elle depuis les côtes du Yémen, a annoncé l'état-major des armées. À la frontière nord d'Israël, les échanges de tirs se sont multipliés entre Tsahal et le mouvement libanais Hezbollah, allié du Hamas soutenu par l'Iran, depuis le début de la guerre. Une position de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban a aussi été touchée samedi, sans faire de victimes, a fait savoir la force des Nations unies, ajoutant qu'elle vérifiait l'origine des tirs.

"Ramenez-les à la maison"

"Nous danserons à nouveau." Mia Schem, une Franco-israélienne kidnappée lors du festival de musique Nova, le 7 octobre dernier, puis libérée dans le cadre de la trêve fin novembre, a posté sur Instagram un portrait photo, montrant un nouveau tatouage à l'avant-bras. "We will dance again 71023" ("Nous danserons à nouveau, 7 octobre 2023"), peut-on lire.

Israël n'oublie pas ses otages. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv, samedi soir, pour appeler à la libération des otages toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Anonymes et familles d'otages se sont réunis sur la "Place des otages". "Nous voulons pousser le gouvernement à conclure un (autre) accord pour les libérer", a déclaré aux participants Eli Eliezer, un proche des otages encore retenus dans l'enclave palestinienne, estimés actuellement à 137 par les autorités israéliennes. "C'est le travail du gouvernement d'assurer la sécurité de sa population et de ses terres."

Fin novembre, 105 otages, dont 80 Israéliens, avaient été libérés dans le cadre d'un accord de trêve de sept jours entre Israël et le mouvement islamiste, en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.