"Opérations ciblées" à Gaza, Netanyahu va "rendre des comptes", hommage aux Français tués… Le point sur la situation au Proche-Orient

Tentatives d’intrusion du Hamas. Ce jeudi 26 octobre au petit matin, Tsahal a mené une incursion plus importante que d'habitude dans Gaza avec des chars et des buldozers, selon l'envoyé spécial de LCI, Xavier de Giacomoni. "En préparation des prochaines étapes des combats, Tsahal a opéré dans le nord de Gaza. Les chars et l'infanterie de Tsahal ont frappé de nombreuses cellules terroristes, des infrastructures et des postes de lancement de missiles antichar", a communiqué l'armée sur X, selon qui "les soldats ont depuis quitté la zone et sont retournés en territoire israélien". Cela fait suite à la présence repérée la veille de plongeurs du Hamas sur le sol israélien. Ces derniers auraient quitté la côte de Gaza par des tunnels, puis rejoint Israël par la mer pour tenter d'atteindre le kibboutz de Zikim. La zone a été bouclée.