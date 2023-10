VIDÉO - "C'est un cauchemar" : sommés d'évacuer le nord de la ville de Gaza d'ici 24H, les Gazaouis pris au piège

L'annonce est tombée au petit matin ce vendredi 13 octobre. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation vers le sud "de tous les civils" de la ville de Gaza, sept jours après l'attaque sanglante menée par le Hamas sur le territoire hébreu. Les habitants de la localité, située dans la petite bande de terre palestinienne, doivent se rendre "dans le secteur au sud du Wadi Gaza" d'ici 24 heures pour leur "propre sécurité et protection".

Un "cauchemar" pour Nabil Diab, habitant de Gaza. Sur LCI, il raconte avoir reçu l'information "ce matin" alors que "toute la bande de Gaza est coupée, qu'il n'y a pas de communication". Mais pour lui, impossible de partir aussi vite et en aussi grand nombre. "Comment pouvez-vous déplacer 1,1 million d'habitants du nord vers le sud de Gaza ? Comment on peut déplacer les malades de l'hôpital ?", pointe-t-il, affirmant que les voitures et les taxis ne peuvent pas circuler.