VIDÉO - "Je vais faire le plein tout de suite" : en France, l'inquiétude après l’offensive russe en Ukraine

À l’heure du café en terrasse, la guerre en Ukraine occupe tous les esprits, ce jeudi 24 février, quelques heures après l'offensive russe. Pour Laëtitia et Muriel, la situation est grave et elles pensent déjà aux conséquences économiques pour les Français. Est-ce que le prix du gaz, de l’essence ou du blé va augmenter ? "Je pense à toutes ces augmentations qui arrivent parce que c’est vrai qu’on importe beaucoup de là-bas", affirme Muriel. "Moi, j’ai dit à mon mari 'je vais faire le plein de la voiture tout de suite', parce que là le baril de pétrole est déjà passé à 100 dollars. La semaine prochaine il est à combien ? 150, 200 ? On va passer à plus de 2 euros le litre d’essence, c’est sûr et certain", estime Laëtitia.