La France veut débloquer le port d’Odessa, les Ukrainiens résistent dans le Donbass… Le point sur la situation en Ukraine

LIVRAISON D’ARMES. Les Ukrainiens ne cessent de réclamer à leurs alliés occidentaux de nouvelles armes plus puissantes. La livraison de systèmes de lance-roquettes multiples, notamment des Himars d'une portée d'environ 80 km, soit légèrement supérieure aux systèmes russes, a été annoncée par Washington et Londres. Dans ce contexte, le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a fait une visite non annoncée de deux jours à Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Londres pour son rôle moteur dans le soutien occidental à l'Ukraine. "Les mots se transforment en actions. C'est ce qui fait la différence entre les relations entre l'Ukraine et la Grande-Bretagne et celles entre l'Ukraine et d'autres pays", a-t-il salué, dans une apparente pique à l'encontre d'autres pays européens, sans en nommer aucun. "Armes, finances, sanctions : dans ces trois dossiers, la Grande-Bretagne montre son leadership", a poursuivi le chef d'État dans une vidéo publiée sur son compte Telegram.