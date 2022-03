Les chars russes s'approchent de Kiev, début des pourparlers... Le point sur la situation en Ukraine

Une colonne de blindés russes de plus de 60 kilomètres de long file sur Kiev par le nord-ouest, d'après des images satellites confirmées par plusieurs agences. Ce convoi est nettement plus long que les 27 km signalés plus tôt lundi, selon la société américaine Maxar. Les raids aériens sur la capitales se sont accélérés ces dernières heures, les sirènes retentissant à intervalles plus rapprochées qu'hier.