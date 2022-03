"No fly zone" en Ukraine : Yulia Tymochenko appelle les peuples à mettre la pression sur leurs gouvernements sur LCI

Alors que Volodymyr Zelensky demande depuis le début du conflit la fermeture de l'espace aérien au-dessus du pays, l'Otan a jusqu'ici refusé de franchir le pas, estimant qu'il s'agirait d'une entrée dans le conflit. Or, pour Yulia Tymochenko, il ne s'agit pas d'un acte "militaire" mais "humanitaire", et "nécessaire davantage pour les pays européens, que pour l'Ukraine". "Il y a 15 réacteurs nucléaires en Ukraine, si l'agresseur qui se sent menacé décide de recourir à la force nucléaire, et frappe les réacteurs et les centrales, ce sera une menace pour tout le monde", a-t-elle rappelé.

Au lieu d'une fermeture totale de l'espace européen, l'ancienne Première ministre a au moins proposé une "no fly zone" seulement au-dessus des centrales nucléaires, de Kiev ou des couloirs humanitaires. "Le soutien du monde déterminera le prix auquel nous allons acheter la victoire", a-t-elle aussi assuré.