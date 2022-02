Offensive en Ukraine : l'Otan déploie sa force de réaction

La force de réaction de l'Otan compte 40.000 militaires, et son fer de lance est une force opérationnelle à très haut niveau de préparation (VJTF) de 8.000 combattants, actuellement commandée par la France. Elle comprend une brigade multinationale et des bataillons appuyés par des unités aériennes et maritimes et des forces spéciales, dont certaines unités peuvent être prêtes à se déplacer dans un délai de deux à trois jours.