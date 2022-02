VIDÉO - "On est pris au piège", confie un étudiant français bloqué en Ukraine

Un périple qui s'annonce d'autant plus difficile à entreprendre sans argent. "Les banques sont ouvertes, mais il n'y a plus de liquide, on ne peut pas retirer d'argent", déplore-t-il. "On ne peut pas non plus payer par carte bancaire. Les Ukrainiens ont retiré tout leur argent des banques et sont partis. Même dans les bureaux de change, il n'y a plus de liquide."

À cela s'ajoute l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins vitaux dans les jours à venir. "J'essaie d'acheter le minimum pour vivre, pour manger. Tout ce qui est conserves, riz, eau, c'est très important", confie le jeune homme confiné dans son petit appartement d'où il nous livre son témoignage, tandis qu'il ne lui reste plus que cinquante euros en poche.