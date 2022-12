L'Ukraine va demander l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU

L'Ukraine prévoit d'appeler ce lundi à l'exclusion de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. "Demain (lundi), nous exprimerons officiellement notre position. Nous avons une question très simple : la Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et d'être à l'ONU ?", a-t-il dit, s'exprimant tard dans la nuit de Noël lors d'un marathon télévisé national. "Nous avons une réponse convaincante et raisonnée : non, elle ne l'a pas", a-t-il déclaré.

Dmytro Kuleba a souligné que la question du siège permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU – également détenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine – était déjà en cours de discussion dans les cercles diplomatiques.