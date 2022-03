VIDÉO - Alsace : une réfugiée ukrainienne retrouve la famille qui l'avait accueillie après Tchernobyl

Premier petit-déjeuner français pour Alena, son mari et leur fille, qu'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ils sont désormais en sécurité dans ce foyer alsacien, mais ne pensent qu'à leurs proches, leur famille et leurs amis, restés bloqués en Ukraine. "Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas sorties", témoigne la jeune femme en retenant ses larmes, "car elles n'ont pas les moyens pour partir et pour vivre ailleurs, elles sont obligées de se cacher".