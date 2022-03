Blé et tournesol : l’Ukraine continue de produire coûte que coûte

Le sol ukrainien est tout à la fois la plus grande fierté d’un peuple et sa principale richesse. Cette terre noire est parmi les plus fertiles du monde et lui vaut le titre de grenier à blé continental. La période des semences débute en pleine guerre et Katarina Chubko se sent particulièrement investie. "Moi, ma ligne de front, elle est ici. Je sens que les Ukrainiens sont derrière moi, je sais ce que je fais là et à quoi ça sert. Je sais qu’on doit fournir en pain l’humanité et quoi qu’il arrive, on le fera", assure-t-elle, dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article.