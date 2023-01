L'Ukraine demande des chars à l'Occident et appelle à "cesser de trembler" devant Poutine

Un peu plus tôt dans la journée, Kiev avait déjà interpellé l'Occident, lui demandant d'augmenter drastiquement ses livraisons d'armes, notamment de chars lourds, pour pouvoir vaincre l'armée russe. "Nous lançons un appel à tous les États partenaires qui ont déjà fourni ou envisagent de fournir une aide militaire, en les appelant à renforcer considérablement leur contribution", ont exhorté dans un communiqué commun les ministres ukrainiens de la Défense et des Affaires étrangères, Oleksiï Reznikov et Dmytro Kouleba.

S'exprimant par visioconférence en marge du Forum économique de Davos en Suisse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté fait jeudi la leçon à ceux qui hésitent, brocardant ceux qui disent "je livrerai des chars si quelqu'un d'autre le fait". "Je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne stratégie", a-t-il regretté.