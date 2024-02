"31.000 soldats ukrainiens sont morts", Zelensky dresse un premier bilan humain depuis le début de la guerre

Deux ans après le début de la guerre, Volodymyr Zelensky a dressé un premier bilan officiel des pertes ukrainiennes. Selon le chef d'État, 31.000 militaires sont décédés depuis le début du conflit.

Une première estimation des pertes ukrainiennes. "31.000 soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre. Pas 300.000, ni 150.000, comme le disent Poutine et son cercle de menteurs. Mais chacune de ces pertes est une grande perte pour nous", annonce dimanche Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse. Le président ukrainien n'a, en revanche, pas donné d'indications sur le nombre de blessés et de disparus pour ne pas donner de pistes à la Russie sur le nombre de militaires écartés du front. "La question de savoir si l'Ukraine perdra, si la situation sera très difficile et s'il y aura un grand nombre de victimes dépend de vous, de nos partenaires, du monde occidental", a ajouté le dirigeant.

En parallèle, Moscou dénombre "au moins 180.000 morts" depuis le début du conflit, assure le chef d'État.

En temps normal, les deux camps refusent de communiquer sur leurs pertes militaires respectives.