À Kherson, les Russes craignent une déroute et déplacent leur administration

Face à la contre-offensive ukrainienne, l’armée russe prévoit en effet d’évacuer plus de 50.000 personnes dans la région. Volodymyr Saldo, maire prorusse de Kherson, a indiqué que la rive droite du Dniepr était évacuée en prévision d'une "offensive à grande échelle" des forces ukrainiennes et que ces civils bénéficieront d'un passage sûr "plus profondément en Russie". Des évacuations qui sont dénoncées par les autorités ukrainiennes, qu’elles qualifient de déportations. Depuis, le cabinet de Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d’"essayer de faire peur" aux habitants de Kherson en leur faisant croire à des bombardements imminents et en organisant leur départ.

Signe en tout cas que les Russes craignent d'être débordés par la situation : leur administration a été déplacée ce mercredi, vers l’autre côté du fleuve bordant Kherson. "Dès aujourd'hui, toutes les structures de pouvoir qui se trouvent dans la ville, l'administration civile et militaire, tous les ministères, se déplacent aussi vers la rive gauche" du Dniepr, a indiqué Vladimir Saldo, le chef de l'administration d'occupation russe, en direct sur Rossiya 24. Dans le même temps, Vladimir Poutine a annoncé la mise en œuvre de la loi martiale dans les zones occupées et illégalement annexées par la Russie, dont la région de Kherson.