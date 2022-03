Ukraine : à Kiev, des habitants trouvent refuge dans le métro

Valentina refuse désormais de rentrer chez elle. Depuis presque un mois, par peur des frappes russes, elle dort par terre et s’organise comme elle peut. "Ça, c’est mon matelas. J’ai une couette en dessous pour qu’il fasse plus chaud, j’ai ensuite la couverture et des petits oreillers. Et là, ce sont des produits rapportés de la maison. Il me reste des chips, des trucs comme ça et j’ai encore du papier toilette", montre-t-elle dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article.