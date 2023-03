Après la Pologne, la Slovaquie va livrer à son tour 13 avions de chasse à l'Ukraine

La Pologne et la Slovaquie sont par conséquent les premiers pays de l'Otan à accéder aux demandes ukrainiennes, mettant à nouveau la pression sur leurs alliés occidentaux. "Les MiG ne résoudront pas les problèmes, nous avons besoin de F-16", insistait d'ailleurs à l'annonce de Varsovie, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuriy Ignat. De son côté, le Kremlin a dénoncé une "implication de plus en plus grande" des pays de l'Otan dans le conflit avec Kiev et a assuré que ces équipements seraient "détruits".