Candidature à l'UE, nouvelle aide américaine, perte de terrain à l'est… Le point sur la situation en Ukraine

Les troupes ukrainiennes en difficultés à l'est du pays. Bombardée par les Russes depuis des semaines, les villes stratégiques de Lyssytchansk et et Severodonetsk constituent la dernière poche de résistance dans la région de Lougansk. Leur chute constitue une étape cruciale dans le plan de conquête de l'intégralité du Donbass par le Kremlin. Ce bassin industriel de l'est de l'Ukraine est déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014. Sur Telegram, le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï a expliqué que les Russes "multiplient les offensives pour encercler nos troupes", admettant par la même occasion que l'ennemi avait conquis Loskutivka et Rai-Oleksandrivka, deux localités situées à quelques kilomètres de Lyssytchansk, et attaqué Syrotyne, aux portes de Severodonetsk. Du côté des séparatistes russes, la résistance ukrainienne à Lyssytchansk et Severodonetsk a été considéré comme étant "futile". Le lieutenant-colonel Andreï Marotchko a même affirmé qu'à ce rythme, "très bientôt tout le territoire de la république populaire de Lougansk sera libéré".

Des combats intenses et des villes vidées de leurs habitants. Sur le théâtre des opérations, l'Ukraine peine à maintenir ses positions, à tel point que le gouverneur de la région de Donetsk, plus au sud, Pavlo Kyrylenko a affirmé jeudi que plus "aucune ville" de la zone placée sous son administration n'était "sûre" pour ses habitants, les combats y étant trop violents. Plus au nord, à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, bombardée quotidiennement, les rues semblent également vidées de leurs habitants. Parallèlement, l'armée russe continue de bombarder la région de Mykolaïv au sud, où le Kremlin a annoncé jeudi avoir détruit 49 réserves de carburant et trois centres de réparation de blindés. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes ont repris la rive orientale de la rivière Inhoulets, située entre Mykolaïv, toujours tenue par les Ukrainiens, et Kherson, plus à l'est, occupée par les Russes.