Ukraine : depuis la chute de Kherson, où est passé Poutine ?

"Lors d'un sommet, il faut avoir des entretiens et se faire photographier. Là, avec qui allait-il parler et se faire prendre en photo ?", s'est interrogé publiquement le politologue russe Alexeï Malachenko, "pas surpris" de cette décision. "Que pourrait dire Vladimir Poutine ? Sa position est connue, elle ne changera pas, tout comme celle de l'autre camp. A quoi bon y aller ?", a commenté Fiodor Loukianov, politologue proche des cercles du pouvoir russe.

Si Vladimir Poutine n'a pas fait le déplacement à Bali pour des raisons d'agenda, reste à connaitre le contenu de ce dernier. Car le Kremlin n'a pas précisé quel engagement l'empêchait de prendre part à l'un des plus importants sommets mondiaux. Certes, il a décerné lundi ses premiers titres de "Mère-héroïne", renouant avec une tradition soviétique consistant à distinguer les femmes ayant dix enfants et plus. Mais cela s'est fait via un décret présidentiel, mis en ligne sur le site de la présidence. Aucune image de Vladimir Poutine n'a en effet filtré. De même concernant l'entretien téléphonique qu'il a eu samedi avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi. Il était apparu il y a six jours, à l'occasion d'une visite dans un hôpital. Depuis, rien, jusqu'à ce mardi et une réunion consacrée à la mémoire russe.