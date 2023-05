DOCUMENT LCI - Femmes dans l'armée ukrainienne : le parcours des combattantes

Giulia, que LCI a rencontrée, a quitté l'Italie pour combattre aux côtés des Ukrainiens. La soldate témoigne : "J’ai commencé à crier… Pour qui tu te prends ? Parce que je suis une femme, je cuisine et je reste à la maison à vous attendre les mecs ? Absolument pas... Mon Dieu non, alors ça non ! Et je lui ai dit : je suis pilote, je suis un soldat !". Sauver la vie de ses frères d'armes, c'est la mission de Marina, membre d’une unité médicale au sein de l’armée ukrainienne, qui est en charge d'évacuer les blessés à 509 mètres des positions russes : "Pour évacuer les combattants, il y a des méthodes spécifiques… ça ne dépend pas de la force physique, mais des compétences. Même si les soldats sont plus lourds que moi, ce n’est pas un problème". D'après cette soldate, les remarques misogynes dont elle peut faire l'objet émanent surtout de civils, et non pas de ses collègues sur la ligne de front.