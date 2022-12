VIDÉO - Macron confirme sur LCI que la France a récemment livré des armes à l'Ukraine et continuera en 2023

Pour le président, ces nouvelles livraisons d'armes doivent avoir lieu si la France ne dépasse pas deux lignes rouges : ne pas réduire "nos capacités propres" et ne jamais prendre "le risque d’être partie prenante au conflit".

Le 13 décembre dernier, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba avait indiqué que son pays avait besoin de davantage d'armes occidentales et notamment d'artillerie pour "se battre tout l'hiver". La veille au sommet du G7, le président Volodymyr Zelensky avait exhorté les pays membres à fournir plus d'armes et de gaz à l'Ukraine.