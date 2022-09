Evgueni Prigojine, l'ancien chef cuisinier de Poutine, reconnaît finalement avoir fondé le groupe Wagner

Alors que le Kremlin cherche à grossir les rangs de son armée, annonçant une mobilisation parmi la population russe, le groupe paramilitaire Wagner, actuellement déployé sur le front ukrainien, pourrait prendre de l'importance, et son chef avec lui. Souvent qualifiée d'"armée de l'ombre" de Vladimir Poutine, bien que le Kremlin ait toujours nié des liens avec ce groupe, l'armée non-officielle a désormais bel et bien un chef à sa tête, et il s'appelle Evgueni Prigojine.