Fervent défenseur de Poutine, le petit-fils du général de Gaulle serait "honoré de recevoir" la nationalité russe

Le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, a indiqué ce jeudi qu'il serait "honoré" de devenir un citoyen russe. Ce dernier est un fervent soutien du président russe, Vladimir Poutine. Selon lui, la Russie pourrait lui offrir de "grandes possibilités".

"Je serais honoré de recevoir la citoyenneté russe". Pierre de Gaulle, le petit-fils du célèbre général, semble être monté d'un cran dans ses liens avec le Kremlin. Ce mercredi, le descendant du fondateur de la Vᵉ République s'est dit favorable à l'obtention de la nationalité russe, en marge d'un forum culturel organisé à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie. "Je suis heureux de constater que vous vous battez pour les valeurs traditionnelles, la famille, la spiritualité, a souligné Pierre de Gaulle. Toutes ces valeurs ont disparu dans les pays occidentaux."

Difficile d'imaginer le petit-fils d'un héros de la Résistance être aussi proche de la Russie, dont le gouvernement a lancé une invasion contre un pays souverain ? Depuis le début du conflit ukrainien, Pierre de Gaulle n'a en réalité jamais caché sa proximité intellectuelle avec le président russe. "Vladimir Poutine est perçu comme un dictateur, alors que c'est un grand leader pour son pays", estimait-il déjà lors d'un discours à l'ambassade de Russie en France, en 2022. Ce gestionnaire de patrimoine et conseiller en stratégie d'entreprise, qui vit à Genève, n'a cessé de déplorer la position des pays occidentaux au sujet de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Un soutien constant au Kremlin et à son action en Ukraine

"Je suis frappé par cette pensée unique qui présente systématiquement Vladimir Poutine comme le méchant et son homologue ukrainien [Volodymyr Zelensky] comme le gentil", assurait-il ainsi dans un entretien au Figaro, publié en janvier dernier. Ce jeudi, en Russie, il a de nouveau apporté son soutien aux troupes du Kremlin. Selon lui, l'Occident a déjà "perdu" en Ukraine. "Ni l'Otan, ni l'Occident n'ont plus la possibilité de poursuivre la guerre", certifie Pierre de Gaulle, actant la nécessité "d'arrêter cette tragédie".

Dans un entretien accordé à la télévision russe, au printemps dernier, il déplorait également "la perte d'autonomie et d'autorité de la France sur la scène internationale." "Il s’agit d’une politique à double visage, puisqu’elle dépend de l’OTAN et des Américains, analysait Pierre de Gaulle. Ils disent qu’ils veulent la défaite de la Russie en Ukraine, et en même temps, ils ne veulent pas humilier la Russie."

Entouré de pro-Russie dans sa fondation

Le dirigeant du Kremlin a lui-même salué ses déclarations. "C'est un grand honneur pour nous d'accueillir en Russie le petit-fils du général de Gaulle", a déclaré début octobre le chef d'État, lors d'une venue dans le pays de Pierre de Gaulle, selon des propos rapportés par le site russe lenta.ru. Pour justifier ses positions pro-russe, le descendant du Général invoque la "continuité de la pensée" de son grand-père, qui, lorsqu'il était au pouvoir, défendait une politique de non-alignement face aux États-Unis et l'URSS, plongés en pleine guerre froide.

Pierre de Gaulle a aussi lancé une fondation à son nom. Sur le site web de la structure, il affiche son ambition de promouvoir "la paix, la souveraineté et la grandeur de la France" à travers le monde. Dans son équipe, plusieurs figures semblent proches, elles aussi, des cercles russes. Un ancien conseiller de Marine Le Pen, Emmanuel Leroy, présenté sur le site internet de la fondation Pierre de Gaulle comme "consultant, politologue et conférencier international", est par exemple président de l'institut 1717, qui défend "une nouvelle alliance franco-russe". Une autre recrue, Didier Vialla, "ingénieur commercial et officier de réserve", est quant à lui responsable au sein de l'association France Russie Convergence, qui a déjà organisé un rassemblement pro-Kremlin à Nice.

Que pense le reste de la famille du général de l'engagement de Pierre de Gaulle ? "L'analyse de mon frère Pierre n'engage personne d'autre que lui-même, c'est-à-dire ni moi, ni notre famille et encore moins le général de Gaulle", avait fermement répondu au Parisien son frère aîné, Yves de Gaulle, l'hiver dernier.