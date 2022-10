VIDÉO - Frappes massives russes : le récit d'une journée d'escalade guerrière en Ukraine

"Ils veulent la panique et le chaos, ils veulent détruire le système énergétique", a dénoncé le président ukrainien dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, accusant aussi les Russes d'utiliser en plus des missiles, les drones militaires récemment livrés à Moscou par l'Iran. Quelques heures plus tard, Vladimir Poutine a confirmé qu'il s'agissait bien de représailles après le camouflet du pont de Crimée. "Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent", a-t-il déclaré en ouverture de son Conseil de sécurité, "les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées".