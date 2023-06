Gains territoriaux ukrainiens, critiques de Prigojine, attaque sur Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Une bataille toujours en cours. Bakhmout reste "l'épicentre des hostilités", selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, alors que la ville est le théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière du conflit et que Moscou a revendiqué son contrôle en mai.

Selon Ganna Maliar, les forces ukrainiennes avancent en périphérie de cette cité "sur un front assez large". "Nous remportons des succès et occupons les hauteurs dominantes", a-t-elle ajouté. Selon elle, les troupes ukrainiennes ont avancé de plusieurs centaines de mètres sur ce secteur du front. Cette progression ukrainienne a été confirmée par Evgueni Prigojine, selon lequel "une partie de la localité de Berkhivka est déjà perdue", une "honte".

Nouvelle attaque aérienne. Dans la nuit de lundi à mardi, Kiev a été la cible d'une nouvelle attaque, "possiblement au moyen de missiles de croisière", a rapporté l'administration civile et militaire de la capitale ukrainienne. "Selon de premières informations, plus de 20 cibles aériennes ennemies ont été détectées et détruites" par la défense aérienne ukrainienne. Aucune victime n'a été recensée, mais une chute de débris dans le district de Desnyansky, a endommagé la chaussée, des lignes électriques de trolleybus et des vitrines de magasins, a indiqué l'administration locale.