VIDÉO - "Un coup de tonnerre dans le ciel bleu" : sur LCI, le médecin de Tchernobyl revient sur l'invasion russe de la centrale

Face aux forces armées, le médecin et ses collègues ne pouvaient qu'obéir aux Russes. "Les soldats pouvaient venir chez vous, casser votre porte, opérer des fouilles et vous n'y pouviez rien", raconte-t-il. "Au début, lorsque j'ai rencontré les soldats, ils se conduisaient bien. Ils ne cassaient rien, ne faisaient de mal à personne. Mais les choses ont changé. Un jour, j'ai quitté mon service, et certains sont venus et ont tout détruit : les portes, les fenêtres... Ils ont détruit de l'équipement médical dont nous avions besoin."

Pourtant, Volodymyr Grygorovych assure ne pas avoir eu peur. "J'aurais pu m'enfuir, mais je voulais rester pour protéger mon service, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie", témoigne le médecin. "C'était si difficile de se sentir impuissant. (...) Nous avons obéi, personne ne s'en est pris à nous, il n'y a pas eu de torture. Mais c'était très dur psychologiquement, ils dictaient leurs règles. Les Russes s'installaient où ils voulaient et nous prenaient tout ce dont ils avaient besoin. C'était déplaisant, mais personne n'a souffert parce que nous n'avons opposé aucune résistance. Nous étions leurs prisonniers."