Guerre en Ukraine : Irpin reprise aux Russes, pourparlers à Istanbul... le point sur la situation

Des restrictions envers les pays "inamicaux" de la Russie. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a annoncé lundi qu'un décret était en préparation pour limiter l'accès au territoire russe aux ressortissants de pays auteurs d'actes "inamicaux", en pleine vague de sanctions contre Moscou depuis son offensive en Ukraine.

Possible tentative d'empoisonnement. L'oligarque russe Roman Abramovitch, qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev ainsi que deux négociateurs ukrainiens ont souffert de symptômes, yeux rougis et larmoyants, visage et mains qui pèlent, qui font penser à un possible "empoisonnement", a rapporté lundi le Wall Street Journal. Ces symptômes se sont ensuite améliorés "et leurs vies ne sont pas en danger", écrit le journal américain, citant des "personnes au courant de cette situation".

Novaïa Gazeta suspend sa publication. Le journal indépendant russe a affirmé ne pas avoir "d'autre solution" face à la "censure militaire". Depuis près de 30 ans, ce pilier du journalisme d'investigation publie des enquêtes sur la corruption et les violations des droits humains en Russie. En 2021, ce travail a d'ailleurs valu à son rédacteur en chef, Dmitri Mouratov, le Prix Nobel de la Paix.