L'armée russe concède que la situation est "tendue" pour ses troupes en Ukraine

"Le régime ukrainien cherche à percer notre défense", a développé le général russe, en réunissant "toutes ses réserves" pour la contre-offensive. Selon lui, la situation est désormais "très difficile" en particulier à Kherson, capitale de la région éponyme, occupée militairement par la Russie depuis le 2 mars, soit dès la première semaine de l'invasion de l'Ukraine. Le nouveau commandant des opérations en Ukraine a dénoncé des frappes de l'ennemi qui selon lui viseraient "les infrastructures sociales, économiques et industrielles" de la ville, et qui entraînent des perturbations de l'approvisionnement en électricité, en eau et en nourriture de Kherson, créant une "menace directe pour la vie des habitants".

La nomination de cet ancien commandant des forces russes lors de la guerre en Syrie, le 8 octobre dernier, avait été suivie rapidement de bombardements majeurs en plusieurs points de l'Ukraine, dont les premières frappes meurtrières sur la capitale Kiev depuis près de trois mois. Ce remplacement au sommet de la hiérarchie militaire faisait suite à la contre-offensive foudroyante de l'armée ukrainienne sur le front oriental, qui avait déjà occasionné un repli important des forces russes.