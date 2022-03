L'armée russe veut désormais se concentrer sur la "libération" du Donbass

Pour mémoire, le Donbass ukrainien est contrôlé en partie depuis 2014 par des séparatistes prorusses. Ils y ont proclamé deux "républiques", Lougansk et Donetsk. Juste avant l’offensive en Ukraine, Moscou a reconnu l'indépendance de ces dernières et a lancé son intervention militaire dans le but officiel de les protéger d’un "génocide" soi-disant orchestré par le pouvoir ukrainien.