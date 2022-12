VIDEO - Ukraine : l'armée ukrainienne prépare l'offensive sur le front sud

Une nouvelle ligne de front en Ukraine. À Kherson, dans le sud du pays, la situation évolue. C'est dans cette zone que les Ukrainiens ont réussi à repousser les forces russes au-delà d'une barrière naturelle, un fleuve appelé Le Dniepr.

Sur les réseaux sociaux, l'armée ukrainienne a montré en grande pompe sa victoire contre les troupes russes. Avec une musique fastueuse, des images de drones, et un drapeau ukrainien bleu et jaune hissé fièrement. "On l'a placé le plus haut possible ce drapeau, pour que personne ne puisse aller le chercher ! ", "On fait ça pour irriter les Russes et on adore ça !", affirment des soldats ukrainiens dans la vidéo en tête de l'article.