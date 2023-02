La Russie a suspendu sa participation, qu'est-ce que le traité nucléaire New Start ?

Héritier d'un traité de réduction des armes stratégiques négociés alors entre les États-Unis et l'URSS dans les années 1990, l'accord bilatéral New Start avait été signé à Prague par les présidents américains et russes de l'époque, Barack Obama et Dmitri Medvedev. Pour Washington, il s'agissait d'une des composantes d'une politique plus large pour "réinitialiser" les relations avec Moscou.

Le traité visait à limiter les arsenaux des deux puissances nucléaires. Un maximum de 1550 ogives pouvaient être déployés par chacun des partis de l'accord, soit une réduction de près de 30% par rapport à la limite d'un précédent accord fixé en 2002. Le nombre de lanceurs et de bombardiers lourds était par ailleurs limité à 800. Une série d'inspections mutuelles de sites militaires était également prévue dans l'accord.