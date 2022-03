VIDÉO - Des notes de musique au milieu des décombres : l’autre résistance des Ukrainiens face à la guerre

Dans le métro, les abris ou les ruines, c'est l'âme d'une nation qui se lève bien au-delà de ses propres frontières. À l'heure des réseaux sociaux, beaucoup d'artistes choisissent ainsi de faire résonner leur culture contre le bruit de la guerre. Et même quand il ne reste plus rien de sa maison bombardée, c'est avec son piano et Chopin qu'Irina a trouvé ce jour-là la force de partir.

Ilya veut rester et résister avec son violon. Ce jour-là, sa musique a franchi les murs de son abri. Huit compatriotes l'ont accompagné. Et par la magie d'un montage vidéo, 85 autres violonistes de 54 pays ont joué ensemble une berceuse venue d'Ukraine et oublié la guerre pendant quelques instants.