"Le Seigneur des anneaux" : pourquoi Poutine a offert des bagues aux dirigeants de plusieurs pays alliés ?

Chacun des huit membres de ce sommet informel ont reçu ce cadeau pour le moins inattendu et symbole d'une loyauté envers Moscou. Alors que se terminait, lundi 26 décembre à Saint-Pétersbourg, la réunion annuelle des chefs d'États et de gouvernements de la Communauté des États Indépendants (CEI), qui regroupe les anciens satellites de l'URSS, son organisateur, Vladimir Poutine, a offert à chacun de ses homologues une bague en or blanc et jaune.

Les dirigeants de la Biélorussie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan ont ainsi reçu cet anneau portant les inscriptions "Bonne année 2023", décrit Le Monde. Le chef d'État russe a lui aussi eu ce bijou, que le président biélorusse Alexandre Loukachenko, allié de longue date de Moscou, s'est empressé d'enfiler à son doigt.