L'Ukraine le veut à tout prix : le Leclerc, fleuron des chars français

Ses particularités ? Seuls trois hommes, grâce à son chargeur automatique, sont nécessaires à bord. Pour faire avancer ses 56 tonnes, il dispose d’un moteur de 1.500 chevaux lui permettant de grimper à 72 km/h sur les routes et 55 km/h sur les autres terrains. Coté armement, il est comparable au Leopard 2 allemand, puisqu'il est équipé d’un canon de 120 mm – en raison de la standardisation imposée par l'Otan - et de deux mitrailleuses.

Char de bataille, le Leclerc est doté d'un canon d'une portée de 4.000 mètres et peut tirer jusqu'à six obus par minute tout en roulant. Il a été déployé ces dernières années au Liban, en Estonie et en Lituanie. 13 exemplaires sont depuis novembre en Roumanie pour renforcer la défense du flanc oriental de l'Otan. Si 876 modèles sont sortis des usines, la France ne possède plus que 220 exemplaires de ce char. Il est également en service dans les armées des Émirats arabes unis et de Jordanie.