Les Occidentaux peuvent-ils livrer des avions de combat à l'Ukraine sans franchir la "ligne rouge" ?

Pour le général, les Ukrainiens "sont en train de reconstituer une armée par ordre de priorité. Que peut-on avoir le plus rapidement ? Des batteries sol-air (Patriot américain, Crotale français…) Puis de l'artillerie, des chars légers et désormais des tanks. On s'engage dans une escalade mais cela est normal dès lors qu'on fait la guerre : il ne faut manquer d'aucune capacité."

Avec la livraison d'avions de combat à Kiev, la fameuse "ligne rouge" ne serait jamais aussi proche. Car, contrairement aux chars lourds, les appareils pourraient frapper directement sur le sol russe. Or, pour le Kremlin, une partie de l'Ukraine est déjà sous pavillon russe. "Depuis le référendum dans le Donbass, Vladimir Poutine considère ces territoires comme étant russes. Si on les attaque, on attaque la Russie", prévient le général Gaviard.