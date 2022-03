VIDÉO - Guerre en Ukraine : les premières images à l'intérieur du théâtre dévasté de Marioupol

Une vidéo sidérante, diffusée par la télévision russe, dévoile les premières images à proximité du bâtiment, permettant ainsi de se faire une idée plus précise de la violence de l'attaque dont l'Ukraine fait porter la responsabilité sur l'armée russe. On y voit, filmé en caméra embarquée, l'intérieur du théâtre détruit, dévasté, réduit en un amas de gravats. Les murs, noircis par les flammes, sont criblés de plusieurs centaines d'impacts de balles. Au sol, il ne reste que des débris calcinés du mobilier, autrefois faste du lieu.

"Notre ville n'existe plus. Cette ville n'est plus habitable", a déploré, lundi 28 mars sur LCI, le maire adjoint de Marioupol, Petro Andriyouchenko, qui a fait état d'un bilan non définitif de "plus de 300 morts" dans le bombardement du théâtre dramatique.