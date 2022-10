Nouvelles frappes russes, tentatives d'attentats déjouées… Le point sur la situation en Ukraine

La France et les armes. Dans la soirée du mercredi 12 octobre, Emmanuel Macron était l'invité de Caroline Roux dans l'émission L'événement, sur France 2. Le président de la République est revenu sur les livraisons d'armes aux Ukrainiens. "Nous avons livré depuis le début de la guerre beaucoup de missiles et ces fameux canons Caesar. Et nous allons continuer. Nous en avons livré 18, on va en livrer six supplémentaires. Et nous allons aussi livrer des radars et des missiles pour protéger (les Ukrainiens) de ces attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones", a-t-il précisé. D'autres systèmes de défense anti-aériens seront également livrés à l'armée ukrainienne.