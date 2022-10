VIDÉO - "On se réchauffe comme on peut" : en Ukraine, l'électricité manque à l'approche de l'hiver

Derrière une façade mouchetée d'impacts, des fenêtres éventrées et quelques stores qui tombent en lambeaux, c'est là que Konstantyn Aliokhyn et Ludmila habitent. Dans cet immeuble en partie dévasté du nord de Kharkiv, dont le sommet est calciné et les abords jonchés de débris, il n'y a plus d'électricité depuis le début de la guerre. C'est à la lueur des lampes torches qu'ils pénètrent chez eux.

Malgré quelques papiers peints floraux, qui semblent encore préservés, l'humidité ronge presque tous les murs de leur appartement du cinquième étage. "Il y a cette moisissure partout", explique dans le reportage du 20H de TF1 la résidente, en désignant des coulées brunes contre une paroi. "On se réchauffe comme on peut, il faut beaucoup de duvets pour dormir, et plusieurs couches de vêtements", déplore son compagnon, qui n'a pas quitté sa veste une fois rentré chez lui.