Mais qui a tiré sur la Pologne ?

Seulement voilà : si la Pologne, membre de l'Otan, a évoqué un missile "de fabrication russe", Moscou ne serait pas nécessairement à l'origine du tir. Les débris retrouvés en Pologne "ont été identifiés de manière catégorique par des spécialistes russes (...) comme un élément d'un missile guidé antiaérien des systèmes de défense antiaérienne S-300 des forces armées ukrainiennes", a fait savoir ce mercredi le ministère russe de la Défense. Et ce dernier de préciser que les frappes de mardi - une centaine sur l'ensemble du territoire ukrainien - ont été menées à "une distance supérieure à 35 kilomètres de la frontière ukraino-polonaise".

La France, elle, appelé à "la plus grande prudence" car "beaucoup de pays" de la région disposent du même type de missile, a déclaré l'Élysée. "Il y a beaucoup de missiles de fabrication russes dans la région", a confirmé sur LCI ce mercredi le général Olivier de Bavinchove. Selon l'ancien chef d'état-major des forces Internationales (ISAF) de l'Otan, le missile S-300 – dont les débris aurait été retrouvés mardi soir sur le sol polonais – "est vendu à de nombreux pays de la région. Et l'Ukraine s'en sert." Toujours selon le général de Bavinchove, "le président Biden a raison quand il dit qu’on ne peut pas tirer ce missile - d'une portée de 200km - depuis le territoire russe. En effet, la distance entre impact en terre polonaise et territoire russe est environ de 1000km." Le président américain Joe Biden a estimé qu'il était "improbable" qu'il ait été tiré depuis la Russie et assuré qu'il allait "déterminer ce qu'il s'est passé exactement".