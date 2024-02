VIDEO - Qui est Tucker Carlson, l'Américain qui a interviewé Vladimir Poutine ?

C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que le chef du Kremlin se fait interviewer par un journaliste américain. Tucker Carlson, ex animateur vedette de Fox News, proche de Donald Trump, s'est chargé de cette interview. Qui est-il ?

Proche de Donald Trump, Tucker Carlson a mené la première interview accordée par Vladimir Poutine à un journaliste occidental depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. L'animateur controversé mais très célèbre aux États-Unis a été récemment limogé de la chaîne américaine Fox News et anime depuis une émission rediffusée sur le réseau social X. Devenu l'une des voix les plus retentissantes de l'Amérique conservatrice, Tucker Carlson a été accusé ces dernières années de populariser des thèses complotistes et racistes.

Découvrez chaque jour l'Info décalée de Christophe Beaugrand dans Bonjour ! la Matinale TF1. Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.