Guerre en Ukraine : TotalEnergies va arrêter les achats de produits pétroliers russes "au plus tard" fin 2022

TotalEnergies prend à son tour des mesures contre la Russie. Dans un communiqué publié ce mardi, le groupe français, critiqué pour ne pas avoir quitté le pays de Vladimir Poutine après le début de la guerre en Ukraine, annonce mettre fin à l'achat de tous les produits pétroliers russes "au plus tard" fin 2022. "Compte tenu de l'aggravation de la situation en Ukraine et de l'existence de sources alternatives pour approvisionner l'Europe, TotalEnergies prend unilatéralement la décision de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes", écrit le groupe.