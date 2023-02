Un an de guerre en Ukraine : ces fausses images qui ont marqué le conflit

Toujours dans l'objectif d'alerter sur les violences et les actes de torture commis par les soldats russes, le ministère ukrainien de la Défense a publié en octobre dernier une "boîte de couronnes dentaires en or" qui auraient été arrachées aux habitants de Pisky-Radkivski. Or, il s'agit de dents retirées de manière parfaitement appropriée… Les journalistes du Bild ont en effet rencontré le dentiste de ce village de l'est de l'Ukraine. Et il confirme que les dents visibles dans la publication du ministère ont été prélevées par ses propres soins, lorsqu'il était en exercice.