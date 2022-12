Un coup d'État contre Vladimir Poutine, paranoïa ou hypothèse crédible ?

Méconnu en France, le FSO est le service russe en charge de la protection des personnalités, et doit notamment assurer la sécurité du Kremlin et de Vladimir Poutine. Une instance qui serait aujourd'hui en proie à de vives inquiétudes, si l'on en croit le réputé journaliste Serguei Kanev. Pour le site russe The Insider, il raconte la forme de paranoïa qui habite désormais le FSO, sur fond de crainte d'un coup d'État contre le pouvoir à Moscou et contre Poutine en particulier.