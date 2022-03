Ukraine : un hôpital pour enfants bombardé à Marioupol, au moins 17 blessés

À l'étranger, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a vivement réagi à cette attaque. "Il y a peu de choses plus immorales que de cibler les personnes vulnérables et sans défense", a déclaré Boris Johnson en relayant sur Twitter un article sur les frappes russes contre cet hôpital. "Le Royaume-Uni étudie comment soutenir davantage l'Ukraine pour se défendre contre les frappes aériennes et nous demanderons à Poutine de rendre compte de ses terribles crimes", a ajouté le chef de gouvernement.