"Incident" ou attaque aux drones navals... que s'est-il passé la nuit dernière sur le pont de Crimée ?

Rapidement, des internautes évoquent une attaque. Il faut dire que le souvenir de l'automne dernier est dans tous les esprits. Le 8 octobre 2022, une large explosion avait provoqué un incendie dans la partie ferroviaire du pont et l'effondrement de sa structure routière. Après enquête, les autorités russes avaient attribué la cause de cette attaque à un camion piégé par les services secrets ukrainiens. Or, cette fois-ci, des témoins affirment avoir entendu deux explosions, à 20 minutes d'écart, comme le relate la chaîne The Mash. D'autres images diffusées sur les réseaux sociaux semblent quant à elle montrer une colonne de fumée s'élever depuis le pont.