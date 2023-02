Un "trafic de bébés" a-t-il lieu en Ukraine ?

BiotexCom, l’un des centres privés de GPA situés en périphérie de Kiev, communique sur son site en plusieurs langues, à destination d'une clientèle européenne ou asiatique. En mars, dans le contexte de l’invasion russe, il publie une vidéo pour expliquer que "52 bébés sont nés à Biotexcom au cours du premier mois de la guerre, 27 d'entre eux ont déjà été ramenés chez eux par leurs parents" et que "tous les nouveau-nés sont en lieu sûr et sous la surveillance permanente d'infirmières et de médecins professionnels." Une manière de rassurer les futurs parents étrangers et ne pouvant récupérer leur enfant, comme nous l’avions rapporté à l’époque.

"Au déclenchement de la guerre, des femmes étaient en attente d'accoucher et sous contrat avec des bébés venant de naitre et devant être récupérés. Il y a eu une suspension des GPA avec les frontières fermées", confirme auprès de TF1info Valeria Faure Muntian, ancienne députée de la majorité née en Ukraine. "L’agence BiotexCom a alors payé une milice qui leur a trouvé un abri. Les femmes qui le souhaitaient, ainsi que le corps médical, ont été mis en sécurité par un service semi-militaire payé pour les protéger. Ils ont tous été confinés au même endroit." Pour échapper aux bombardements et à la menace russe, un abri dans un sous-sol a donc ouvert ses portes aux mères porteuses et aux nouveau-nés, d'après ce reportage de franceinfo.