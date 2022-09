VIDÉO - Russie : une centaine d'arrestations au Daghestan lors d'une manifestation anti-mobilisation

Région multi-ethnique à majorité musulmane, la république du Daghestan est l'un des territoires les plus pauvres de Russie. Il a été ensanglanté dans les années 2000 par une guerre entre les forces russes et une guérilla djihadiste. Pour ne rien arranger, c'est aussi le territoire russe qui essuie la plus forte proportion d'hommes tués au combat en Ukraine, depuis le début de l'invasion. De manière générale, des critiques accusent le Kremlin de vouloir mobiliser en priorité des hommes vivant dans des régions pauvres et reculées.

Pour apaiser la population locale, le commissaire militaire du Daghestan, Daïtbeg Moustafaïev, a assuré ce week-end que seuls les hommes détenant "une spécialisation militaire" seront mobilisés en priorité, et qu'aucun conscrit ne sera envoyé en Ukraine. Une annonce qui n'a, visiblement, pas convaincu.